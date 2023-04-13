Китай готовится к войне, а Шмыгаль попросил самолеты в США: новости за 12 апреля

Война РФ против Украины

Шмыгаль призвал передать Украине F-16 на встрече с главой Пентагона

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с главой Пентагона США Ллойдом Остином и призвал начать поставки западных истребителей F-16.

"Мы выигрываем эту войну. Но чтобы добиться этого быстрее и с меньшими потерями, Украине по-прежнему нужна интенсивная военная поддержка", - подчеркнул премьер.

Си Цзиньпин призвал армию Китая усилить подготовку к реальным боевым действиям

"Нужно укрепить реальную военную подготовку, ориентированную на реальные боевые действия, углубить исследования военных и оперативных вопросов, а также обновлять оперативные концепции и боевые методы обучения. Необходимо усилить конфронтационную подготовку и сосредоточиться на ключевых темах", - заявил Си Цзиньпин.

Глава Китая также сказал, что для ускорения формирования реальных боевых возможностей необходимо "энергично развивать новые боевые силы и средства".

Россияне опубликовали видео казни украинского военного

В российских Telegram-каналах появилось видео казни, вероятно, украинского военного. В офисе президента пообещали, что за все будет ответственность.

В Кремле цинично отреагировали на казнь украинского военного. В частности, видео с кадрами обезглавления бойца ВСУ назвали "ужасающими". Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в подлинности попавших в сеть кадров.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран отреагировать на видео казни украинского военного российским оккупантом. Он также подчеркнул, что захватчики будут отвечать за свои преступления.

В Днепре может подняться уровень воды. Киевлян предупредили об угрозе подтопления

В результате весеннего половодья через Киевскую ГЭС 13 апреля в Киеве и Бориспольском районе может подняться уровень воды в Днепре.

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

В среду, 12 апреля, вблизи города Яремче Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,5 балла.

По классификации землетрясение относится к "неощутимым". Такая интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами.

Глава МИД обсудил безопасность в Черноморском регионе с румынским коллегой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с румынским коллегой Богданом Ауреску. Одной из тем обсуждений стало укрепление безопасности в Черноморском регионе.

Кулеба отметил, что Ауреску осудил казнь украинского военного и других зверств российских оккупантов.

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