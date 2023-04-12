У Путіна відзначилися цинічною заявою про кадри із стратою військового ЗСУ

У Кремлі цинічно відреагували на страту українського військового. Зокрема, відео з кадрами обезголовлення бійця ЗСУ назвали "жахливими".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Так, Пєсков засумнівався у справжності кадрів, які потрапили до мережі.

"Кадри в соцмережах із обезголовленням військовослужбовця жахливі, потрібно перевірити їх достовірність", - сказав він.

Він наголосив, що це відео може стати приводом для перевірки. У Кремлі сумніваються в тому, "чи це місце мало, і якщо так, то де і з боку кого".

Нагадаємо, у мережі з'явилось відео жорстокої страти росіянами українського військового. СБУ вже розпочала досудове розслідування за фактом опублікованих кадрів. Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що компетентні органи встановлюють особу українського військового, якого стратили російські окупанти. А українців попросила не висувати свої припущення до офіційних висновків.

На відео вже відреагував президент Володимир Зеленський, голова МЗС Дмитро Кулеба та керівник ОП Андрій Єрмак.