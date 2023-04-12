У Дніпрі може піднятися рівень води. Киян попередили про загрозу підтоплення

Фото: у Дніпрі може піднятися рівень води (Getty Images)

Внаслідок весняного водопілля через Київську ГЕС 12-13 квітня у Києві та Бориспільському районі може піднятися рівень води у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та КМДА.

"12-13 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, рівень води річки Дніпро у місті Києві та Бориспільському районі Київської області може досягти небезпечних відміток початкового затоплення ділянок прилеглих до русла річки", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру. Наразі спостерігається І рівень небезпеки - жовтий. У КМДА зазначили, що столичні служби моніторять ситуацію та готові задіяти усі необхідні засоби, якщо виникне загроза підтоплень.