ua ru
Ср, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Дніпрі може піднятися рівень води. Киян попередили про загрозу підтоплення

Новость на русском →
Київ, Середа 12 квітня 2023 22:15
У Дніпрі може піднятися рівень води. Киян попередили про загрозу підтоплення Фото: у Дніпрі може піднятися рівень води (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок весняного водопілля через Київську ГЕС 12-13 квітня у Києві та Бориспільському районі може піднятися рівень води у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та КМДА.

"12-13 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, рівень води річки Дніпро у місті Києві та Бориспільському районі Київської області може досягти небезпечних відміток початкового затоплення ділянок прилеглих до русла річки", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Наразі спостерігається І рівень небезпеки - жовтий.

У Дніпрі може піднятися рівень води. Киян попередили про загрозу підтоплення

У КМДА зазначили, що столичні служби моніторять ситуацію та готові задіяти усі необхідні засоби, якщо виникне загроза підтоплень.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що через підняття рівня води в Десні, було порушено рух на автодорозі Р65 Новгород-Сіверський - Шостка. Підтоплення сталося в районі села Путивськ, тож ділянку треба об'їжджати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр КМДА Київ
NEWS
Якою буде погода на Великдень та чи очікувати повернення холодів: прогноз Укргідрометцентру
Якою буде погода на Великдень та чи очікувати повернення холодів: прогноз Укргідрометцентру
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно