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Росіяни обстріляли Дворічну Харківської області: є поранені

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Харківська область, Середа 12 квітня 2023 15:01
Росіяни обстріляли Дворічну Харківської області: є поранені Ілюстративне фото: росіяни обстріляли Дворічну Харківської області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли селище Дворічна Куп'янського району у середу, 12 квітня, внаслідок чого постраждало цивільне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу 40-річний чоловік та 30-річна жінка отримали поранення. Вони перебувають у важкому стані. Зараз медики борються за їхнє життя.

Синєгубов закликає українців бути обережними та не ігнорувати сигнали тривоги.

Нагадаємо, вчора чоловік підірвався на міні на власному подвір'ї у селі Рубіжне Харківської області.

РБК-Україна тако повідомляло, що в ніч на 10 квітня сили ППО збили два ворожі дрони у Харківській області.

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