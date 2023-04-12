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Росіяни планують вивезти майже три тисячі дітей з Луганської області

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Луганська область, Середа 12 квітня 2023 18:59
Росіяни планують вивезти майже три тисячі дітей з Луганської області Фото: майже 3000 тисячі дітей плпнують вивезти росіяни з Луганської області (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації планують вивезти майже три тисячі дітей з території тимчасово окупованої Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську обласну військову адміністрацію.

Попри те, що ще у минулому місяці Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової та російського диктатора Володимира Путіна, звинувативши їх у воєнних злочинах у зв’язку з незаконною депортацією українських дітей, ці дії на окупованих територіях не припиняються.

"Окупанти готують до депортації понад 2,7 тисячі дітей з Луганської області", - повідомили в ОВА.

За даними адміністрації, в так званій "ЛНР" тривають медичні огляди дітей, після яких певна їх кількість зникає. Медики з Росії вже оглянули понад 94 тисячі хлопчиків та дівчат.

Після медичного огляду в дітей нібито знаходять патології, що за словами росіян і є приводом для так званої евакуації дітей з України. Різного ступеню патологія наразі "виявлена" у 69,6 % з оглянутих дітей.

"Виписані направлення на госпіталізацію, яка зазвичай відбувається в медзакладах на території РФ, 2726 дітям", - додали в адміністрації.

Росіяни заявляють, що медичні огляди проводять так звані "незалежні експерти" з Башкортостану та Татарстану, а також з Брянської, Саратовської, Калузької, Воронезької областей РФ.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські окупанти незаконно вивезли вихованців Херсонського обласного будинку дитини.

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