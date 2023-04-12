ua ru
Ср, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни опублікували відео страти українського військового. Єрмак відреагував

Новость на русском →
Київ, Середа 12 квітня 2023 00:35
Росіяни опублікували відео страти українського військового. Єрмак відреагував Фото: росіяни опублікували відео страти українського військового (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У російських Telegram-каналах з'явилося відео страти, ймовірно, українського військового. В Офісі президента пообіцяли, що за все буде відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

Так, увечері в одному з російських Telegram-каналів з'явилося відео, на якому окупанти страчують, ймовірно, українського військового. Відео також опублікував на своїй сторінці у Twitter український блогер Ігор Лаченков, після чого воно розлетілося соцмережами.

Незабаром після публікації відео в соцмережах голова ОП Єрмак, ймовірно, реагуючи на нього, пообіцяв "відповідь та відповідальність".

"За все буде відповідь та відповідальність", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що Україна має свідчення про випадки страт російськими окупантами наших беззбройних військовополонених на додаток до розстрілу Олександра Мацієвського.

Нагадаємо, 6 березня мережу сколихнуло відео, на якому росіяни розстрілюють українського військовополоненого після його слів "Слава Україні".

СБУ встановила особу українського військового, якого розстріляли росіяни. Ним виявився Олександр Мацієвський. Пізніше президент надав йому звання "Героя України".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
DAILY
Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року