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У Києві знову прогриміли вибухи

Вівторок 27 серпня 2024 05:19
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У Києві знову прогриміли вибухи Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Києві під час четвертої за ніч повітряної тривоги прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

Перед тим Повітряні Сили повідомили про зліт кількох Ту-95мс з аеродрому Енгельс.

В ніч на 27 серпня, а також зранку Росія атакувала Україну із застосуванням ударних БПЛА і ракет.

Під час другої повітряної тривоги у Києві лунали вибухи. Влада повідомляла про роботу ППО у передмісті. Також вибухи лунали під час третьої за ніч тривоги у столиці.

Також вибухи чули у Запоріжжі., у Хмельницькій області, Сумах та Рівному.

Близько 23:20 26 серпня у Кривому Розі росіяни поцілили у цивільний об'єкт. Є загиблі і поранені. Перед тим Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.

Другий день масованої атаки

Росія другий день поспіль масовано атакує Україну із застосуванням ударних дронів та ракет різних типів.

Вранці 26 серпня Росія використала 127 ракет і 109 дронів. За даними ВМС, в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА.

Цілями окупантів були об'єкти енергетики. По всій країні виникли перебої із постачанням електроенергії. У столиці світла не було протягом більшої частини доби. Які саме об'єкти уражені, невідомо. У вівторок, 27 серпня, у низці регіонів будуть задіяні графіки відключення електроенергії.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна готує відповідь Росії на масований обстріл, внаслідок якого загинули і постраждали мирні жителі. "Україна готує свої відповіді. Зброю власного виробництва", - підкреслив Умєров.

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Війна Росії проти України
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