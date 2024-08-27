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У Запоріжжі пролунали звуки вибухів

Вівторок 27 серпня 2024 02:25
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У Запоріжжі пролунали звуки вибухів Фото: люди в бомбосховищі під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 27 серпня у Запоріжжі пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Суспільне Запоріжжя.

"У Запоріжжі пролунав звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 02:13.

Через хвилину журналісти повідомили про повторний вибух.

Пізніше, о 02:21, інформації про вибух підтвердила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко. Вона закликала мешканців перебувати в безпечних місцях.

Що саме стало причиною звуку вибуху, поки невідомо. Проте зазначимо, що у низці областей України оголошено тривогу та зафіксовано ворожі безпілотники. Крім того, існує загроза застосування балістичного озброєння з Криму.

Де оголошено тривогу

Станом на 02:28 повітряну тривогу оголосили у переважній більшості областей України.

У Запоріжжі пролунали звуки вибухів

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