Фото: люди в бомбосховищі під час тривоги (Getty Images)

В ніч на 27 серпня у Запоріжжі пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Суспільне Запоріжжя.

"У Запоріжжі пролунав звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 02:13. Через хвилину журналісти повідомили про повторний вибух. Пізніше, о 02:21, інформації про вибух підтвердила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко. Вона закликала мешканців перебувати в безпечних місцях. Що саме стало причиною звуку вибуху, поки невідомо. Проте зазначимо, що у низці областей України оголошено тривогу та зафіксовано ворожі безпілотники. Крім того, існує загроза застосування балістичного озброєння з Криму. Де оголошено тривогу Станом на 02:28 повітряну тривогу оголосили у переважній більшості областей України.