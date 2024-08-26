Україна готує відповідь Росії на сьогоднішній масований обстріл, - Умєров

Україна готує відповідь Росії на сьогоднішній масований обстріл, внаслідок якого загинули і постраждали мирні жителі.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

Міністр підкреслив, що це черговий доказ необхідності для України мати далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об’єктах ворога.

"Цієї ночі Росія знову вдарила по наших містах. Постраждали мирні люди, зруйновані домівки, порушена критична інфраструктура", - заявив він.

Масований обстріл України

Російські окупанти здійснили масовану повітряну атаку на Україну. 26 серпня ворог запустив десятки ракет і дронів по українській території. Через цей обстріл у кількох містах України виникли перебої з електропостачанням, що спричинило також відключення води.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія випустила по Україні понад сотню ракет різних типів та близько сотні дронів "Шахед".

Усі подробиці масованого обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.

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