Україна готує відповідь Росії на сьогоднішній масований обстріл, - Умєров
Україна готує відповідь Росії на сьогоднішній масований обстріл, внаслідок якого загинули і постраждали мирні жителі.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.
"Цієї ночі Росія знову вдарила по наших містах. Постраждали мирні люди, зруйновані домівки, порушена критична інфраструктура", - заявив він.
Міністр підкреслив, що це черговий доказ необхідності для України мати далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об’єктах ворога.
"Україна готує свої відповіді. Зброю власного виробництва", - підкреслив Умєров.
Масований обстріл України
Російські окупанти здійснили масовану повітряну атаку на Україну. 26 серпня ворог запустив десятки ракет і дронів по українській території. Через цей обстріл у кількох містах України виникли перебої з електропостачанням, що спричинило також відключення води.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія випустила по Україні понад сотню ракет різних типів та близько сотні дронів "Шахед".
Усі подробиці масованого обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.
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