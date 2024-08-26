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Україна готує відповідь Росії на сьогоднішній масований обстріл, - Умєров

Понеділок 26 серпня 2024 14:14
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Україна готує відповідь Росії на сьогоднішній масований обстріл, - Умєров Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна готує відповідь Росії на сьогоднішній масований обстріл, внаслідок якого загинули і постраждали мирні жителі.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

"Цієї ночі Росія знову вдарила по наших містах. Постраждали мирні люди, зруйновані домівки, порушена критична інфраструктура", - заявив він.

Міністр підкреслив, що це черговий доказ необхідності для України мати далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об’єктах ворога.

"Україна готує свої відповіді. Зброю власного виробництва", - підкреслив Умєров.

Масований обстріл України

Російські окупанти здійснили масовану повітряну атаку на Україну. 26 серпня ворог запустив десятки ракет і дронів по українській території. Через цей обстріл у кількох містах України виникли перебої з електропостачанням, що спричинило також відключення води.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія випустила по Україні понад сотню ракет різних типів та близько сотні дронів "Шахед".

Усі подробиці масованого обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.

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