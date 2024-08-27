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В Киеве снова прогремели взрывы

Вторник 27 августа 2024 05:19
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В Киеве снова прогремели взрывы Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Киеве во время четвертой воздушной тревоги за ночь прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Перед тем Воздушные Силы сообщили о взлете нескольких Ту-95мс с аэродрома Энгельс.

В ночь на 27 августа, а также с утра Россия атаковала Украину с применением ударных БПЛА и ракет.

Во время второй воздушной тревоги в Киеве раздавались взрывы. Власти сообщали о работе ПВО в пригороде. Также взрывы раздавались во время третьей за ночь тревоги в столице.

Также взрывы слышали в Запорожье. в Хмельницкой области, Сумах и Ровно.

Около 23:20 26 августа в Кривом Роге россияне попали в гражданский объект. Есть погибшие и раненые. Перед тем Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма.

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