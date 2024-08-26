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Наймасовіша атака РФ. У Повітряних силах озвучили, чим били по Україні та як відпрацювала ППО

Понеділок 26 серпня 2024 18:59
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Наймасовіша атака РФ. У Повітряних силах озвучили, чим били по Україні та як відпрацювала ППО Фото: у Повітряних силах озвучили, чим атаковано Україну 26 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У понеділок, 26 серпня, російські війська завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Було виявлено 236 засобів повітряного нападу противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

За даними Олещука, росіяни завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Зокрема по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних дронів:

  • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Рязанської та Липецької областей;
  • 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Курської, Воронезької областей та з Криму;
  • 77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;
  • 28 крилатих ракет "Калібр" із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;
  • 3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької області;
  • 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської області та з району Маріуполя;
  • 109 ударних БпЛА "Shahed-131/136" - райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ - РФ, Чауда - Крим.

До відбиття повітряного нападу було залучено усі наявні засоби озброєння і техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Загалом в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
  • 1 крилату ракету Х-22;
  • 99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 99 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Також відомо, що кілька одиниць дронів локаційно втрачені на території України, ще два - перетнули державний кордон з Білоруссю.

Наймасовіша атака РФ. У Повітряних силах озвучили, чим били по Україні та як відпрацювала ППО

Масований обстріл 26 серпня

Сьогодні вранці Росія знову завдала масованої атаки по території України. Як повідомляли у Повітряних силах, росіяни піднімали в повітря десять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також виводили ракетоносії в Чорне море.

Вже відомо, що у Київській області внаслідок обстрілів було пошкоджено два енергооб'єкти. Через обстріл "Укренерго" дало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Про те, де в Україні немає світла та як діють нові графіки відключень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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