Наймасовіша атака РФ. У Повітряних силах озвучили, чим били по Україні та як відпрацювала ППО
У понеділок, 26 серпня, російські війська завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Було виявлено 236 засобів повітряного нападу противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.
За даними Олещука, росіяни завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Зокрема по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних дронів:
- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Рязанської та Липецької областей;
- 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Курської, Воронезької областей та з Криму;
- 77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;
- 28 крилатих ракет "Калібр" із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;
- 3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької області;
- 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської області та з району Маріуполя;
- 109 ударних БпЛА "Shahed-131/136" - райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ - РФ, Чауда - Крим.
До відбиття повітряного нападу було залучено усі наявні засоби озброєння і техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
Загалом в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
- 1 крилату ракету Х-22;
- 99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 99 ударних БпЛА "Shahed-131/136".
Також відомо, що кілька одиниць дронів локаційно втрачені на території України, ще два - перетнули державний кордон з Білоруссю.
Масований обстріл 26 серпня
Сьогодні вранці Росія знову завдала масованої атаки по території України. Як повідомляли у Повітряних силах, росіяни піднімали в повітря десять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також виводили ракетоносії в Чорне море.
Вже відомо, що у Київській області внаслідок обстрілів було пошкоджено два енергооб'єкти. Через обстріл "Укренерго" дало розпорядження ввести екстрені відключення світла.
Про те, де в Україні немає світла та як діють нові графіки відключень - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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