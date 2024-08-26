Наймасовіша атака РФ. У Повітряних силах озвучили, чим били по Україні та як відпрацювала ППО

У понеділок, 26 серпня, російські війська завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Було виявлено 236 засобів повітряного нападу противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

Також відомо, що кілька одиниць дронів локаційно втрачені на території України, ще два - перетнули державний кордон з Білоруссю.

До відбиття повітряного нападу було залучено усі наявні засоби озброєння і техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

За даними Олещука, росіяни завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Зокрема по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування.

Масований обстріл 26 серпня

Сьогодні вранці Росія знову завдала масованої атаки по території України. Як повідомляли у Повітряних силах, росіяни піднімали в повітря десять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також виводили ракетоносії в Чорне море.

Вже відомо, що у Київській області внаслідок обстрілів було пошкоджено два енергооб'єкти. Через обстріл "Укренерго" дало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Про те, де в Україні немає світла та як діють нові графіки відключень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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