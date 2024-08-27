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У Хмельницькій області чути вибухи, військові попереджали про ракету

Вівторок 27 серпня 2024 03:57
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У Хмельницькій області чути вибухи, військові попереджали про ракету Фото: дівчина та діти йдуть в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 27 серпня в Хмельницкий області чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Суспільне Новини.

"На Хмельниччині чути вибухи, передають наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні о 03:52.

Зазначимо, що по всій території України оголошено повітряну тривогу. Причиною став зліт російського МіГ-31К та загроза застосування балістичного озброєння.

До цього військові попереджали про ракету.

"Ракета на Старкон", - йшлося у повідомленні о 03:48

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