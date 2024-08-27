У Хмельницькій області чути вибухи, військові попереджали про ракету

Фото: дівчина та діти йдуть в укриття (Getty Images)

В ніч на 27 серпня в Хмельницкий області чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Суспільне Новини.

"На Хмельниччині чути вибухи, передають наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні о 03:52. Зазначимо, що по всій території України оголошено повітряну тривогу. Причиною став зліт російського МіГ-31К та загроза застосування балістичного озброєння. До цього військові попереджали про ракету. "Ракета на Старкон", - йшлося у повідомленні о 03:48