У Хмельницькій області чути вибухи, військові попереджали про ракету
Фото: дівчина та діти йдуть в укриття (Getty Images)
В ніч на 27 серпня в Хмельницкий області чути вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Суспільне Новини.
"На Хмельниччині чути вибухи, передають наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні о 03:52.
Зазначимо, що по всій території України оголошено повітряну тривогу. Причиною став зліт російського МіГ-31К та загроза застосування балістичного озброєння.
До цього військові попереджали про ракету.
"Ракета на Старкон", - йшлося у повідомленні о 03:48
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