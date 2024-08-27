У Кривому Розі в результаті удару Росії є постраждалі, медики рятують людей

У Кривому Розі Дніпропетровської області в результаті російської атаки з повітря медики і рятувальники рятують людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула .

Одна жінка загинула. Четверо людей поранено, вони вже у лікарні. Під завалами, можливо, знаходиться ще п'ять осіб.

"Всі вже на місці. Рятувальні та медичні служби рятують людей", - написав він.

Вілкул повідомив про "погані новини" та пообіцяв деталі після відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, близько 23:20 26 серпня у Кривому Розі під час повітряної тривоги чули звуки вибухів. Перед цим Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму. Також в той момент тривали російська атака проти України ударними БПЛА.

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