У Києві пролунали вибухи
У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляіє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.
Під час повітряної тривоги через атаку ударних дронів у столиці пролунали звуки вибухів.
У КМВА повідомили, що в області, на підступах до Києва працює ППО.
Нагадаємо, в ніч на 27 серпня у столиці України місті Києві вдруге оголосили повітряну тривогу.
Триває атака Росії з використанням ударних БПЛА.
Близько 23:20 26 серпня у Кривому Розі під час повітряної тривоги чули звуки вибухів. Перед цим Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму. Місцева влада повідомила про пошкодження цивільного об'єкта, загиблу і постраждалих.
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