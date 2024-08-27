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У Києві пролунав потужний вибух

Вівторок 27 серпня 2024 03:46
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У Києві пролунав потужний вибух Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Потужний вибух пролунав у столиці під час повітряної тривоги через зліт МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

Потужний вибух у Києві пролунав під час оголошення третьої за ніч повітряної тривоги.

Повітряні Сили перед цим повідомили про зліт російського МіГ-31К і загрозу застосування балістичного озброєння.

Також триває атака ударними БПЛА.

Під час другої повітряної тривоги у Києві лунали вибухи. Влада повідомляла про роботу ППО у передмісті.

Також вибухи чули у Запоріжжі.

Близько 23:20 26 серпня у Кривому Розі під час повітряної тривоги чули звуки вибухів. Перед цим Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму. Місцева влада повідомила про пошкодження цивільного об'єкта, загиблу і постраждалих.

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