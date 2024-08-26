По три та чотири черги одночасно: де та як в Україні вимикатимуть світло 27 серпня

Росія завдала масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Через це у вівторок, 27 серпня, у низці регіонів будуть задіяні графіки відключення електроенергії.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про відключення світла в областях.

Завтра відключати електроенергію у більшості регіонів будуть одночасто у трьох та чотирьох груп споживачів, графіки будуть діяти протягом всіє доби. Водночас, можливі коригування від "Укренерго", про які буде повідомлятись окремо.

Відключення від "ДТЕК"

Як повідомили у "ДТЕК", за попередньою інформацією, в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях графіки будуть діяти наступним чином:

00:00 - 06:00 три черги відключень;

06:00 - 11:00 чотири черги;

11:00 - 15:00 три черги;

15:00 - 21:00 чотири черги;

21:00 - 00:00 три черги.

Сумська область

Графіки погодинних відключень на 27 серпня будуть такими:

з 00:00 до 06:00 - в обсязі трьох черг;

з 06:00 до 11:00 - в обсязі чотирьох черг;

з 11:00 до 15:00 - в обсязі трьох черг;

з 15:00 до 21:00 - в обсязі чотирьох черг;

з 21:00 до 24:00 - в обсязі трьох черг.

Миколаївська область

Прогноз відключень:

00:00 - 06 год. - 3 черги;

06:00 - 11 год. - 4 черги;

11:00 - 15 год. - 3 черги;

15:00 -21 год. - 4 черги;

21:00 - 24 год. - 3 черги.

Черкаська область

У вівторок, 27 серпня, в області будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії.

Години без світла:

00:00-01:00 1, 2 та 3 черги;

01:00-02:00 1, 2 та 3 черги;

02:00-03:00 4, 5 та 6 черги;

03:00-04:00 4, 5 та 6 черги;

04:00-05:00 1, 2 та 3 черги;

05:00-06:00 1, 2 та 3 черги;

06:00-07:00 3, 4, 5 та 6 черги;

07:00-08:00 3, 4, 5 та 6 черги;

08:00-09:00 1, 2, 5 та 6 черги;

09:00-10:00 1, 2, 5 та 6 черги;

10:00-11:00 1, 2, 3 та 4 черги;

11:00-12:00 2, 3 та 4 черги;

12:00-13:00 4, 5 та 6 черги;

13:00-14:00 1, 5 та 6 черги;

14:00-15:00 1, 2 та 3 черги;

15:00-16:00 1, 2, 3 та 4 черги;

16:00-17:00 3, 4, 5 та 6 черги;

17:00-18:00 3, 4, 5 та 6 черги;

18:00-19:00 1, 2, 5 та 6 черги;

19:00-20:00 1, 2, 5 та 6 черги;

20:00-21:00 1, 2, 3 та 4 черги;

21:00-22:00 2, 3 та 4 черги;

22:00-23:00 4, 5 та 6 черги;

23:00-24:00 1, 5 та 6 черги.

Запорізька область

У Запорізькій області в години пікових навантажень з 06:00 до 11:00 та з 15:00 до 21:00 вимикатимуться по 4 черги одночасно, решту доби – по 3 черги одночасно:

черга 1: 00:00-03:00, 06:00-11:00, 15:00-21:00;

черга 2: 00:00-06:00, 09:00-12:00, 18:00-24:00;

черга 3: 03:00-09:00, 12:00-18:00, 21:00-24:00;

черга 4: 06:00-12:00. 15:00-21:00;

черга 5: 00:00-03:00, 09:00-15:00, 18:00-21:00;

черга 6: 03:00-09:00, 12:00-18:00, 21:00-24:00.

Полтавська область

З 00:00 до 06:00, з 11:00 до 15:00, з 21:00 до 23:59 вимикатимуть одночасно по три черги споживачів.

А в період з 06:00 до 11:00, з 15:00 до 21:00 – по чотири черги.

Масований обстріл 26 серпня

Вранці понеділка, 26 серпня, Росія завдала масованої атаки по території України. Як повідомляли у Повітряних силах, росіяни піднімали в повітря десять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також виводили ракетоносії в Чорне море. Під ударом була енергетична ситема країни.

Через обстріл "Укренерго" дало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Про те, де в Україні немає світла та як діють нові графіки відключень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовкці матеріалу використовувалися: дані місцевих обленерго, повідомлення обласних військових адміністрацій та регіональних ЗМІ.

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