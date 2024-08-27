У Сумах та Рівному було чути звуки вибухів
В ніч на 27 серпня у Сумах та Рівному було чути звуки вибуху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Суспільне Новини.
Зокрема, у Сумах про звук вибуху повідомили о 03:21, а у Рівному - о 03:26.
До цього по всій Україні оголосили сигнал повітряної тривоги через зліт МіГ-31К. Також військові повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йшлося у повідомленні Повітряних сиз ЗСУ о 03:18.
Після цього військові додали, що існує загроза застосування балістичного озброєння.
Крім того, у небі над Україною фіксували ударні дрони противника.
Де оголошено тривогу
Станом на 03:37 тривога досі по всій території України.
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