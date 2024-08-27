ua en ru
Вт, 27 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Сумах та Рівному було чути звуки вибухів

Вівторок 27 серпня 2024 03:37
UA EN RU
У Сумах та Рівному було чути звуки вибухів Фото: людина спускається в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 27 серпня у Сумах та Рівному було чути звуки вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Суспільне Новини.

Зокрема, у Сумах про звук вибуху повідомили о 03:21, а у Рівному - о 03:26.

До цього по всій Україні оголосили сигнал повітряної тривоги через зліт МіГ-31К. Також військові повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йшлося у повідомленні Повітряних сиз ЗСУ о 03:18.

Після цього військові додали, що існує загроза застосування балістичного озброєння.

Крім того, у небі над Україною фіксували ударні дрони противника.

Де оголошено тривогу

Станом на 03:37 тривога досі по всій території України.

У Сумах та Рівному було чути звуки вибухів

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Зеленський зібрав Ставку щодо наслідків атаки: РФ кинула на Україну 127 ракет і 109 дронів
Зеленський зібрав Ставку щодо наслідків атаки: РФ кинула на Україну 127 ракет і 109 дронів
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна