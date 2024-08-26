Зеленський зібрав Ставку щодо наслідків атаки: РФ кинула на Україну 127 ракет і 109 дронів
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 26 серпня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем стало відновлення енергетики після масованого російського обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram.
"Ставка. Відновлення енергетики після одного з найбільших російських обстрілів. Щонайменше 127 ракет та 109 дронів", - написав глава держави.
У ході Ставки доповідали командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр енергетики Герман Галущенко та голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
За словами Зеленського, було детально проаналізовано роботу ефективності систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту у кожному з регіонів. Було ухвалено відповідні рішення.
"На самих об'єктах йде ліквідація наслідків, ремонт, розмінування. Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об'єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики розпочнуть ремонт", - додав президент.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, вранці у низці регіонів України прогриміли вибухи. Як виявилося, росіяни провели черговий масований удар, вони застосовували як ракети, так і дрони.
Окупанти знову цілилися енергетичними об'єктами країни. Частину з них було пошкоджено, через що споживачам обмежували електропостачання. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Також, як розповів у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна експерт з авіації Костянтин Криволап, сьогоднішня атака мала одну особливість.
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