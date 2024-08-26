Зеленський зібрав Ставку щодо наслідків атаки: РФ кинула на Україну 127 ракет і 109 дронів

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 26 серпня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем стало відновлення енергетики після масованого російського обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram .

"На самих об'єктах йде ліквідація наслідків, ремонт, розмінування. Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об'єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики розпочнуть ремонт", - додав президент.

За словами Зеленського, було детально проаналізовано роботу ефективності систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту у кожному з регіонів. Було ухвалено відповідні рішення.

У ході Ставки доповідали командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр енергетики Герман Галущенко та голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ставка. Відновлення енергетики після одного з найбільших російських обстрілів. Щонайменше 127 ракет та 109 дронів", - написав глава держави.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, вранці у низці регіонів України прогриміли вибухи. Як виявилося, росіяни провели черговий масований удар, вони застосовували як ракети, так і дрони.

Окупанти знову цілилися енергетичними об'єктами країни. Частину з них було пошкоджено, через що споживачам обмежували електропостачання. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Також, як розповів у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна експерт з авіації Костянтин Криволап, сьогоднішня атака мала одну особливість.

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