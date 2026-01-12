ua en ru
У Києві проблеми зі світлом, а в РФ вражена нафтобаза та інші об'єкти: новини за вихідні

Понеділок 12 січня 2026 06:30
У Києві проблеми зі світлом, а в РФ вражена нафтобаза та інші об'єкти: новини за вихідні Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Едуард Ткач

Київ та інші міста України, як і раніше, відновлюються після атак РФ на енергетику. Тим часом у самій Росії та на окупованих територіях під удар українських безпілотників потрапили нафтобаза і низка інших військових і не тільки об'єктів.

Докладніше про те, що сталося на вихідних - у матеріалі РБК-Україна.

Проблеми зі світлом у Києві та інших містах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в деяких громадах ситуація зі світлом і теплом, як і раніше, важка. Ще більших проблем завдає жорстка зимова погода.

До вечора суботи в Києві, енергетики за добу відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів. У неділю в столиці було багато точкових аварій у мережі.

У понеділок 12 січня в Києві продовжать діяти графіки відключень світла. Однак у частині Печерського, Голосіївського районів та на лівому березі досі запроваджено екстрені відключення.

На лівому березі Києва, як і раніше, не працює електротранспорт. Маршрути трамваїв і тролейбусів знову дублюють автобуси.

У Росії атаковано нафтобазу та інші об'єкти

У ніч на 10 січня Сили оборони України вразили нафтобазу у Волгоградській області РФ. На тимчасово окупованій Запорізькій області вражено склад дронів, а в районі Покровська на Донбасі пункт управління дронами.

Наступного дня в Генштабі ЗСУ відзвітували, що Сили оборони вразили три бурові установки РФ корпорації "Лукойл" у Каспійському морі.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із тимчасовим в.о. голови СБУ Євгеном Хмарою. Є результати спецоперацій і погоджено нові.

Кадрові перестановки тривають

Володимир Зеленський очікує голосування за призначення Михайла Федорова на посаду глави Міноборони вже цього тижня.

В Офісі президента було проведено зустріч із кандидатом на посаду міністра юстиції - народним депутатом Денисом Масловим.

Протести в Ірані та плани США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові допомогти народу Ірану, який бореться за свободу.

Іран попередив США, що будь-яка атака з боку Америки призведе до того, що Тегеран завдасть удару у відповідь.

За даними CNN, Трамп розглядає низку потенційних військових варіантів дій в Ірані після того, як кількість загиблих під час протестів почала зростати.

Скандал із чат-ботом Маска

На вихідних Малайзія та Індонезія першими у світі закрили доступ до чат-бота Grok Ілона Маска. Причиною стала генерація контексту сексуального характеру.

За даними GB News, Британія провела переговори з Канадою та Австралією про можливу заборону соцмережі Х з аналогічної причини.

Словаччина йде, Британія допомагає

Президент Словаччини Петер Пеллегріні, прем'єр-міністр Роберт Фіцо і голова Національної ради Ріхард Раші підтвердили єдину позицію щодо ненадання військової допомоги Україні.

Британія підтвердила плани розробити і передати Україні балістичні ракети проекту Nightfall. Відомо, що ракета несе 200-кілограмову бойову частину і здатна вражати цілі на відстані до 500 кілометрів від точки запуску.

