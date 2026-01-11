ua en ru
Нд, 11 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Топкерівництво Словаччини підтвердило відмову від військової допомоги Україні

Словаччина, Неділя 11 січня 2026 09:36
UA EN RU
Топкерівництво Словаччини підтвердило відмову від військової допомоги Україні Фото: прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент Словаччини Петер Пеллегріні, прем’єр-міністр Роберт Фіцо та голова Національної ради Ріхард Раші після спільного обіду в суботу підтвердили єдину позицію щодо ненадання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання Aktuality.

Як пише видання, під час зустрічі політики обговорили ключові питання внутрішньої та зовнішньої політики країни. За словами Пеллегріні, розмова засвідчила, що "три найвищі конституційні діячі можуть відкрито, конструктивно та прагматично обговорювати всі теми, що стосуються інтересів Словаччини".

Сторони погодилися, що Словаччина має бути представлена на переговорах так званої "коаліції рішучих" щодо України.

Водночас позиція Братислави залишається незмінною: країна не надаватиме Україні військової підтримки, не відправлятиме солдатів і не братиме участі в гарантіях позики ЄС на 90 млрд євро.

Раніше прем’єр Роберт Фіцо критикував зустріч "коаліції рішучих" у Парижі, однак заявив, що допускає участь Словаччини в моніторингу мирної угоди у разі її укладення.

Позиція Словаччини щодо України

Раніше Роберт Фіцо несподівано заявив про підтримку євроінтеграційних прагнень України, водночас наголосивши, що виступає проти її вступу до НАТО.

Крім того, у жовтні відбулися міжурядові консультації України та Словаччини. Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко та очільник словацького уряду обговорили ключові питання двостороннього співробітництва.

Переговори пройшли в Кошицях - другому за чисельністю місті Словаччини на сході країни з населенням близько 225 тисяч осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Роберт Фіцо Коаліція охочих
Новини
РФ вночі атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини: є поранені та перебої зі світлом
РФ вночі атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини: є поранені та перебої зі світлом
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка