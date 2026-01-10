Мудра залишається в ОП. Названо кандидата на посаду міністра юстиції

В Офісі президента провели зустріч з кандидатом на посаду міністра юстиції народним депутатом Денисом Масловим. На зустрічі також були присутні новий керівник ОПУ Кирило Буданов та заступниця керівника Ірина Мудра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Ірини Мудрої.

Мудра зазначила, що вона залишається на посаді заступниці керівника ОПУ, та в цій ролі продовжить працювати над координацією питань у сфері юстиції та правосуддя в Україні - та на міжнародному треку в сфері формування й реалізації міжнародної політики, в тому числі щодо забезпечення притягнення РФ до відповідальності за агресію проти України.

"Це напрями, де важлива послідовність, довіра партнерів і результат, а не зміна табличок на дверях", - зазначила вона.

При цьому Мудра підтвердила, що саме Денис Маслов - кандидат на посаду міністра юстиції, і якщо його кандидатуру підтримає Верховна Рада, він очолить відповідне міністерство. Сам Мін'юст, припустила вона, під новим керівництвом очікують реформи.

"Впевнена, під його керівництвом, Міністерство юстиції трансформується із процедурного на сьогодні адміністратора в орган, який справді формує правову політику в державі і є головним адвокатом держави", - зазначила Мудра.

Фото: Ірина Мудра / Facebook