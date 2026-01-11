ua en ru
Нд, 11 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Сили оборони вдарили по бурових установках у Каспії та знищили російське ППО

Україна, Неділя 11 січня 2026 16:41
UA EN RU
Сили оборони вдарили по бурових установках у Каспії та знищили російське ППО Фото: Сили оборони вдарили по бурових установках у Каспії та знищили російське ППО (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Сили оборони України завдали серії прицільних ударів по об’єктах, що забезпечують російську армію паливом, логістикою та протиповітряним прикриттям. Під вогнем опинилися бурові платформи "Лукойлу" в Каспійському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Українські військові уразили три бурові установки російської корпорації "Лукойл" у Каспійському морі - імені Володимира Філановського, Юрія Корчагіна та Валерія Грайфера.

Ці об’єкти використовуються для забезпечення потреб російської окупаційної армії, зокрема в енергоресурсах.

"Зафіксовані влучання, масштаби збитків уточнюються", - повідомили у Силах оборони.

Окрім цього, українські підрозділи завдали удару по пусковій установці зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" у районі Бараничевого на тимчасово окупованій території Луганської області.

Цей ЗРК середньої дальності відповідав за прикриття російських військ від повітряних загроз. За попередніми даними, на позиції комплексу сталися вибухи після влучання.

Також було уражено склад матеріально-технічного забезпечення 49-ї армії РФ у районі Новотроїцького на окупованій частині Херсонської області. Удар мав на меті зірвати логістику та зменшити бойові можливості окупантів.

"Вражаються виключно об’єкти, безпосередньо залучені до ведення збройної агресії проти України", - наголосили в Силах оборони.

Удари по нафтових платформах РФ в Каспійському морі

Нагадаємо, що дрони Служби безпеки України вже необноразово атакували російські нафтовидобувні платформи в Каспійському морі. Удари припадали по ключовому обладнанню, що призводило до зупинки виробництва на об’єктах.

Вранці п’ятниці, 12 грудня, стало відомо про перше ураження такої платформи в регіоні - це був безпрецедентний випадок, коли Україна завдала удару по інфраструктурі РФ, пов’язаній із видобутком нафти в Каспії.

Того ж вечора дрони СБУ здійснили повторну атаку по російських об’єктах у цьому ж районі, після чого роботу нафтовидобувних платформ знову було припинено.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НАФТА Каспийское море Дрони
Новини
У Кадирова відмовили нирки, - джерела
У Кадирова відмовили нирки, - джерела
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка