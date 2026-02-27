Україна не може відбити, Росія захопити: Зеленським про те, чому не віддасть Донбас
Президент Володимир Зеленський заявив, то Україна не може повернути зараз свої території, але й Росія не може перемогти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Sky News.
Читайте також: Трамп хоче закінчити війну в Україні через місяць: Axios про деталі розмови із Зеленським
Під час бесіди ведучий зазначив, що з Білого дому часто чути заяви про те, що Україна не зможе виграти війну і країні доведеться поступитися територією заради миру.
На запитання, чи може Україна виграти, Зеленський пояснив, що на цьому етапі це означало б втрату великої кількості людей.
"На сьогоднішній день це дуже складно і призведе до занадто великих втрат - людських життів. Це дійсно важко. Але що важливо, Росія теж не може домогтися на полі бою, тому вони не перемагають, і ми не програємо", - сказав президент.
Також ведучий запитав, чому б "просто" не віддати Слов'янськ і Краматорськ, якщо пріоритет зупинити війну і це те, що є умовою.
Зеленський, відповідаючи на запитання, сказав, що це наша територія і дивно говорити про те, що Україна має йти зі своєї землі.
Також відхід із цих міст означав би, що Україна залишить 200 тисяч людей під окупацією, з якими можуть зробити те, що вже відбувалося на інших окупованих українських територіях.
"Якщо ми підемо з цієї території, як ви сказали, наприклад, із Краматорська, Слов'янська, в той самий момент 200 тисяч людей, які зараз там перебувають, опиняться під російською окупацією. Хто сказав росіянам, що ці люди готові стати російськими громадянами? А якщо ні - їх вбиватимуть, відправлятимуть на фронт або саджатимуть у в'язниці. Вони вже робили те ж саме в Луганську, в Донецьку, в Криму", - пояснив він.
Резюмуючи президент додав, питання здачі Донбасу це не тільки червона лінія, але ще й лінія оборони.
Війна не закінчиться здачею Донбасу
Нагадаємо, кілька днів тому Зеленський назвав ідею США передачі Донбасу Росією недалекоглядною. Він скептично ставиться до того, що вимоги Москви обмежуються тільки цим.
"Чесно кажучи, я не вірю, що це все, чого вимагає Росія. Наш відхід із Донбасу - і на цьому війна завершиться. Росія є Росія, і, знаєте, їй не можна довіряти", - заявив президент.
Також тиждень тому Зеленський говорив, що за підсумками третього раунду переговорів у Женеві Україна і РФ просунулися в питаннях військового спрямування, але не щодо територій.
Зокрема, він повідомив, що Росія вимагає здати Донбас, Україна виступає проти, а США пропонують вільну економічну зону.