Долетять до Москви: Британія розробить перші балістичні ракети Nightfall для України
Велика Британія підтвердила плани розробити та передати Україні балістичні ракети проекту Nightfall. Ця ракета несе 200-кілограмову бойову частину та здатна вражати цілі на відстані до 500 кілометрів від точки запуску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail та The Sun.
Зазначається, що зараз міністерство оборони Великої Британії шукає британські фірми для проєктування, розробки та постачання перших трьох ракет. Сума контракту складає 9 мільйонів фунтів стерлінгів.
Міністр оборони Британії Джон Гілі під час нещодавнього візиту в Київ підтвердив плани розробити та передати Україні балістичні ракети Nightfall, які у перспективі можуть досягти Москви з української території. За його словами, Україна повинна мати можливість не тільки захищатися від атак РФ, але й бити у відповідь.
При цьому Гілі згадав, як його потяг змушений був зробити екстрену зупинку через атаку російських ракет та безпілотників в ніч на 9 січня. Тоді четверо людей у Києві загинули через російський ракетний удар.
"Це був серйозний момент і яскраве нагадування про шквал безпілотників і ракет, які атакували українців за температури нижче нуля. Ми цього не потерпимо і маємо намір надати українцям передову зброю, якою вони чинитимуть опір", - сказав Гілі.
Ракети Nightfall: що відомо про британський проєкт
Вперше про плани Британії розробити балістичні ракети Nightfall стало відомо в середині 2025 року. Вже тоді британський уряд почав пошук фірм, які здатні у термін від 9 до 12 місяців надати проєкт та перші ракети для випробувань. При цьому у військових був список вимог для нової ракети:
- Мінімальна дальність польоту - від 600 км;
- Мінімальне навантаження - від 300 кг;
- Платформа - мобільна пускова установка з мінімум двома ракетами, готовими до старту;
- Час підготовки ракети - 10 хвилин, час пуску ракет - 15 хвилин, згортання установки - 5 хвилин;
- Вартість ракети - не більше 500 тисяч фунтів стерлінгів;
- Окремо - здатність розробника забезпечити виготовлення щонайменше 10 ракет на місяць.
В грудні 2025 року державний британський медіаресурс BidStars опублікував офіційний тендер на розробку ракети. В тендері було сказано, що Британія хоче в короткі терміни отримати ракету з дальністю польоту понад 500 км та масою бойової частини не менше 200 кілограмів.
Зазначимо, Україна у 2025 році розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго" з дальністю польоту до 3000 кілометрів. При цьому перші партії ракет вже почали активно надходити до Збройних сил України.
При цьому виробник "Фламінго", українська компанія Fire Point, заявляла про плани вже до кінця 2025 року поставити на озброєння Збройних сил України свою першу балістичну ракету, яка буде вироблятися серійно. Припускалося, що це буде балістика малої дальності (до 500 км), яка отримає індекс FP-7. У 2026 році розглядається розробка та постановка на озброєння балістичної ракети FP-9 дальністю у 850 кілометрів.