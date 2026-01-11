ua en ru
Зеленський про відновлення енергетики: є громади, де ситуація надзвичайно складна

Неділя 11 січня 2026 20:36
Зеленський про відновлення енергетики: є громади, де ситуація надзвичайно складна Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у деяких громадах ситуація зі світлом і теплом надзвичайно важка. Окрім того, жорстка зимова погода додає складнощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Він поінформував, сьогодні весь день надходять звіти від прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, урядовців та офісу щодо ситуації в регіонах. Головні теми - це відновлювальні роботи, електрика та опалення.

"Є громади, де ситуація досі надзвичайно складна. На жаль, зокрема у частині міст і сіл прикордонних областей. У Києві ще тривають ремонтні роботи після удару, що відбувся позавчора.
Головне завдання - відновити енергозабезпечення усіх будинків", - сказав президент.

Зеленський додав, що у Київській області працюють майже 200 ремонтних бригад, а також активно допомагають ДСНС України. Найбільш складна ситуація - у Броварах, Василькові, Фастові та Борисполі. За його словами, вже багато зроблено, але досі значна кількість родин без світла.

Також президент розповів, що в усіх регіонах України розгорнуті пункти незламності, залучені сили "Укрзалізниці", "Нафтогазу" та інших українських державних компаній.

"Дніпровщина, Запорізька область, Харківщина, Донеччина – всюди наші енергетики зараз, ремонтні бригади, всі комунальні служби, які дійсно працюють, які дійсно роблять неймовірні і справді героїчні речі", - заявив українській лідер.

Глава держави зазначив, що складнощів додає і жорстка зимова погода. Тож саме тому так непросто, і саме такою погодою намагаються скористатися росіяни.

Володимир Зеленський Війна в Україні Відключеня світла Енергетики
