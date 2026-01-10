Зеленський назвав очікувані терміни призначення Федорова головою Міноборони
Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує на призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони вже наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
За словами Зеленського, сьогодні була доповідь Федорова, яка фактично стосувалася плану захисту України.
"Стратегічні речі обговорювали. Розраховую, що парламентарі вже наступного тижня підтримують Михайла на посаду міністра оборони України", - сказав президент.
Він додав, що Україна має план дій для сфери оборони, так само, як і для дипломатії. Однак, як й план буде основним на цей рік - залежить від партнерів і тиску на РФ.
"Це залежить виключно від рішучості партнерів, який план стане основним на рік. Війну треба завершувати. Для цього на Росії треба тиснути. Той, хто говорить мовою балістики та "Шахедів, нічого, крім сили, не зрозуміє". Працюємо, щоб світ діяв ефективно", - резюмував Зеленський.
"Перезавантаження" влади
Нагадаємо, 2 січня Володимир Зеленський заявив, що він запропонував першому віцепрем'єру, міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони.
Відразу наступного дня, 3 січня, президент запропонував міністру оборони України Денису перейти на посаду першого віцепрем'єра, міністра енергетики.
Ще через пару днів, 5 січня, Зеленський повідомив, що Федоров розповів йому про формат змін у Міноборони, які він планує впровадити на новій посаді.
Вчора, 9 січня, стало відомо, що Федоров і Шмигаль подали заяви про відставку, про що написав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
За словами нардепа Ярослава Железняка, очікується, що Рада розгляне звільнення Шмигаля і Федорова у вівторок, 13 січня. При цьому голосування за призначення відбудеться наступного дня - 14 числа.
Варто додати, що незадовго до заяв про відставки, 7 січня Федоров і Шмигаль обговорили з комітетом нацбезпеки пріоритети Міноборони.
Також зазначимо, що на початку січня президент України Володимир Зеленський анонсував «велике перезавантаження» влади. Детальніше про кадрові перестановки - читайте в матеріалі РБК-Україна.