Як будуть вимикати світло в Києві 12 січня: в ДТЕК показали графіки

В Києві 12 січня будуть діяти погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів. Найбільше одночасне відключення складе 7 годин поспіль. При цьому графіки відключень діють тільки для частини районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

В ДТЕК при цьому нагадали, що погодинні відключення електроенергії діють тільки для частини районів столиці. Інші все ще на екстрених відключеннях.

"Нагадаємо, в частині Печерського, Голосіївського районів та на Лівому березі столиці тривають екстрені відключення. Графіки там не діють", - сказано у повідомленні.

Як будуть вимикати світло в столиці 12 січня: