Як будуть вимикати світло в Києві 12 січня: в ДТЕК показали графіки
В Києві 12 січня будуть діяти погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів. Найбільше одночасне відключення складе 7 годин поспіль. При цьому графіки відключень діють тільки для частини районів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
В ДТЕК при цьому нагадали, що погодинні відключення електроенергії діють тільки для частини районів столиці. Інші все ще на екстрених відключеннях.
"Нагадаємо, в частині Печерського, Голосіївського районів та на Лівому березі столиці тривають екстрені відключення. Графіки там не діють", - сказано у повідомленні.
Як будуть вимикати світло в столиці 12 січня:
- 1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
- 1.2 черга - світла не буде з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
- 2.1 черга - світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:00;
- 2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:00;
- 3.1 черга - світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
- 3.2 черга - світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
- 4.1 черга - світла не буде з 11:30 до 18:30;
- 4.2 черга - світла не буде з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
- 5.1 черга - світла не буде з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 19:00;
- 5.2 черга - світла не буде з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 19:00;
- 6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 20:00;
- 6.2 черга - світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 20:00;
Ситуація зі світлом у Києві: що відомо
Зазначимо, що у столиці після атаки російських окупантів 9 січня енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів. Але через атаки, морози й перевантаження мереж виникає багато точкових аварій.
Додамо, що у частині столиці поки що досі екстрені відключення. В уряді повідомили, що повністю виправити ситуацію планують не раніше 15 січня. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у деяких громадах ситуація зі світлом і теплом надзвичайно важка.
Нагадаємо також, що 12 січня по всій Україні продовжать діяти графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності. Вони стосуватимуться побутових споживачів та промисловості.