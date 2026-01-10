Трамп заявив, що США "готові допомогти" народу Ірану: але є нюанс

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати, мовляв, готові допомогти народу Ірану, який бореться за свободу. Але поки що незрозуміло, чи реально Вашингтон готовий до конфлікту з іранським режимом аятол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у його власній соціальній мережі Truth Social.

"Іран прагне свободи, можливо, як ніколи раніше. США готові допомогти!!!", - написав американський президент.

Але з іншого боку, поки що важко зрозуміти, чи реально США готові допомогти протестувальникам у Ірані збройним шляхом. За даними видання The Wall Street Journal, яке посилається на власні джерела в Білому домі, посадовці адміністрації Трампа вже провели відповідні обговорення щодо можливості атакувати Іран.

Один з чиновників зазначив, що серед варіантів - масований повітряний удар по кількох іранських військових цілях. Це можна зробити, якщо буде потрібно виконати попередження Трампа.

Але інше джерело каже, що зараз немає єдиної думки щодо того, що потрібно робити. Також не було переміщення військової техніки, персоналу, або інших приготувань до можливого удару по Ірану.