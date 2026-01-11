ua en ru
Політика
У світі

Малайзія та Індонезія заблокували чат-бот Маска Grok: у чому причина

Неділя 11 січня 2026 22:04
Малайзія та Індонезія заблокували чат-бот Маска Grok: у чому причина Фото: причиною блокування стало створення зображень оголених жінок і дітей (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Минулими вихідними Індонезія і Малайзія обмежили доступ до чат-бота Grok AI Ілона Маска. Ці країни стали першими, які заборонили систему штучного інтелекту через генерацію нею контенту сексуального характеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У суботу Міністерство зв'язку та цифрових технологій Індонезії заявило, що запроваджує тимчасову заборону на використання Grok з метою "захисту жінок, дітей і всього суспільства від ризику поширення фейкового порнографічного контенту, створеного з використанням технологій ШІ".

Крім того, міністерство звернулося до соцмережі Х із проханням негайно надати роз'яснення з цього питання.

"Уряд розглядає використання діпфейків для демонстрації сексуальних практик без згоди як серйозне порушення прав людини, гідності та національної безпеки в цифровому просторі", - заявила міністерка зв'язку та цифрових технологій Меутья Хафід.

У неділю малайзійський інтернет-регулятор теж заявив, що обмежує доступ до Grok доти, доки не будуть впроваджені ефективні заходи захисту.

Також малайзійська комісія з комунікацій і мультимедіа додала, що надіслала повідомлення компаніям Х Corp. і xAI LLC з вимогою запобігти створенню контексту за допомогою ШІ, який може суперечити малайзійському законодавству. Однак відповіді компаній не усунули властиві інструменту ШІ ризики.

У відповідь з приводу блокування в Індонезії від Grok надійшла реакція.

"Приносимо вибачення за незручності. Ми працюємо над вирішенням цієї проблеми", - написав чат-бот у соцмережі Х.

Рішення країн Південно-Східної Азії послідувало за тим, як компанія ХАІ Маска, яка володіє сервісом Grok, вирішила в п'ятницю обмежити функцію генерації зображень для більшості користувачів Х після того, як інструмент ШІ викликав широкий осуд за створення зображень оголених жінок і дітей.

Тепер користувачам потрібна платна підписка для генерації та редагування зображень. Спочатку ці функції були доступні в соцмережі Х абсолютно безкоштовно, але зі щоденними обмеженнями.

Уряд Індії, який раніше теж висловив занепокоєння з приводу функцій інструменту ШІ, отримав від Х запевнення в тому, що він дотримуватиметься місцевих законів стосовно непристойного контенту. У ЗМІ писали, що було заблоковано близько 3500 одиниць контенту і видалено понад 600 облікових записів.

Де ще можуть бути блокування

Нагадаємо, сьогодні видання GB News повідомило, що Британія провела переговори з Канадою та Австралією щодо можливої заборони соцмережі Х. Причиною якраз є чат-бот Grok і скандал, який виник днями.

За даними видання, Австралія та Канада поділяють позицію Британії. Водночас у США пригрозили санкціями британському прем'єр-міністру Кіру Стармеру та його країні, якщо соцмережу Х заблокують.

Що відомо про чат-бот Grok і чим він відрізняється від ChatGPT - читайте в матеріалі РБК-Україна.

