Британія веде переговори з Канадою та Австралією про заборону соцмережі Х, - GB News
Велика Британія провела переговори з Канадою та Австралією про можливу заборону соціальної мережі Х, яка належить мільярдеру Ілону Маску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GB News.
Як пише видання, соцмережа Маска опинилася в центрі скандалу через побоювання, що його чат-бот штучного інтелекту Grok використовується "для створення відвертих зображень зображень жінок і дітей".
Тепер Британія веде переговори з іншими країнами про тристороннє спільне реагування. GB News зазначає, що Австралія і Канада поділяють побоювання британського прем'єр-міністра Кіра Стармера з приводу проблеми "діпфейків".
Зокрема, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив таке:
"Той факт, що цей інструмент використовувався для створення зображень через Grok, я вважаю абсолютно огидним. Це ще один приклад того, як соціальні мережі не виявляють соціальної відповідальності. Австралійці, та й усі громадяни світу, заслуговують на краще", - сказав він.
Водночас канадські ліберальні депутати поки що заперечують, що їхня країна збирається заборонити соцмережу Х.
"Канада не розглядає можливість заборони Х", - заявив депутат від округу Торонто-Центр Еван Соломон.
Що означатиме заборона з боку Британії і як відреагував Маск
Видання пише, що Британія пригрозила піти далі і повністю заборонити Х відповідно до законодавства про безпеку в інтернеті, якщо Маск не видалить функцію, яка дозволяє створювати зображення відвертого характеру.
Подібний крок може викликати обурення адміністрації Трампа, яка виступає проти цензури щодо американських технологічних компаній за кордоном.
Учора в суботу, 10 січня, Ілон Маск назвав лейбористів "фашистами" і попередив, що міністри просто "шукають будь-який привід для цензури" його програми.
Крім того, конгресменка-республіканка Анна Полін Луна, яка є союзницею президента США Дональда Трампа, пригрозила запровадити санкції проти Стармера і Британії, якщо країна заблокує соцмережу Х.
Також GB News додало, що блокування Х поставило б Велику Британію в один ряд із такими країнами, як Іран, Північна Корея, Китай і Росія.
Однак урядовці вважають, що скоординовані дії кількох країн послужать сильним сигналом для Маска.
Інциденти з Grok
Нагадаємо, у липні чат-бот Grok потрапив у гучний скандал, оскільки розмістив низку висловлювань щодо Адольфа Гітлера і Голокосту. З цієї причини компанія Х була змушена вживати фільтраційних заходів.
Також ми писали, що Grok, заявлений як правдивий чат-бот, давно відображає вподобання власника компанії Ілона Маска. Однак у листопаді користувачі помітили, що чат-бот став помітно активніше вихваляти свого творця.
