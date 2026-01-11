ua en ru
Нд, 11 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Британія веде переговори з Канадою та Австралією про заборону соцмережі Х, - GB News

Неділя 11 січня 2026 17:16
UA EN RU
Британія веде переговори з Канадою та Австралією про заборону соцмережі Х, - GB News Фото: у США погрожують Британії санкціями в разі заборони соцмережі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Велика Британія провела переговори з Канадою та Австралією про можливу заборону соціальної мережі Х, яка належить мільярдеру Ілону Маску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GB News.

Як пише видання, соцмережа Маска опинилася в центрі скандалу через побоювання, що його чат-бот штучного інтелекту Grok використовується "для створення відвертих зображень зображень жінок і дітей".

Тепер Британія веде переговори з іншими країнами про тристороннє спільне реагування. GB News зазначає, що Австралія і Канада поділяють побоювання британського прем'єр-міністра Кіра Стармера з приводу проблеми "діпфейків".

Зокрема, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив таке:

"Той факт, що цей інструмент використовувався для створення зображень через Grok, я вважаю абсолютно огидним. Це ще один приклад того, як соціальні мережі не виявляють соціальної відповідальності. Австралійці, та й усі громадяни світу, заслуговують на краще", - сказав він.

Водночас канадські ліберальні депутати поки що заперечують, що їхня країна збирається заборонити соцмережу Х.

"Канада не розглядає можливість заборони Х", - заявив депутат від округу Торонто-Центр Еван Соломон.

Що означатиме заборона з боку Британії і як відреагував Маск

Видання пише, що Британія пригрозила піти далі і повністю заборонити Х відповідно до законодавства про безпеку в інтернеті, якщо Маск не видалить функцію, яка дозволяє створювати зображення відвертого характеру.

Подібний крок може викликати обурення адміністрації Трампа, яка виступає проти цензури щодо американських технологічних компаній за кордоном.

Учора в суботу, 10 січня, Ілон Маск назвав лейбористів "фашистами" і попередив, що міністри просто "шукають будь-який привід для цензури" його програми.

Крім того, конгресменка-республіканка Анна Полін Луна, яка є союзницею президента США Дональда Трампа, пригрозила запровадити санкції проти Стармера і Британії, якщо країна заблокує соцмережу Х.

Також GB News додало, що блокування Х поставило б Велику Британію в один ряд із такими країнами, як Іран, Північна Корея, Китай і Росія.

Однак урядовці вважають, що скоординовані дії кількох країн послужать сильним сигналом для Маска.

Інциденти з Grok

Нагадаємо, у липні чат-бот Grok потрапив у гучний скандал, оскільки розмістив низку висловлювань щодо Адольфа Гітлера і Голокосту. З цієї причини компанія Х була змушена вживати фільтраційних заходів.

Також ми писали, що Grok, заявлений як правдивий чат-бот, давно відображає вподобання власника компанії Ілона Маска. Однак у листопаді користувачі помітили, що чат-бот став помітно активніше вихваляти свого творця.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що відомо про чат-бот Grok і чим він відрізняється від ChatGPT.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Канада Австралія Ілон Маск
Новини
У Кадирова відмовили нирки, - джерела
У Кадирова відмовили нирки, - джерела
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка