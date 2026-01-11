Британія веде переговори з Канадою та Австралією про заборону соцмережі Х, - GB News

Велика Британія провела переговори з Канадою та Австралією про можливу заборону соціальної мережі Х, яка належить мільярдеру Ілону Маску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GB News .

Як пише видання, соцмережа Маска опинилася в центрі скандалу через побоювання, що його чат-бот штучного інтелекту Grok використовується "для створення відвертих зображень зображень жінок і дітей".

Тепер Британія веде переговори з іншими країнами про тристороннє спільне реагування. GB News зазначає, що Австралія і Канада поділяють побоювання британського прем'єр-міністра Кіра Стармера з приводу проблеми "діпфейків".

Зокрема, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив таке:

"Той факт, що цей інструмент використовувався для створення зображень через Grok, я вважаю абсолютно огидним. Це ще один приклад того, як соціальні мережі не виявляють соціальної відповідальності. Австралійці, та й усі громадяни світу, заслуговують на краще", - сказав він.

Водночас канадські ліберальні депутати поки що заперечують, що їхня країна збирається заборонити соцмережу Х.

"Канада не розглядає можливість заборони Х", - заявив депутат від округу Торонто-Центр Еван Соломон.

Що означатиме заборона з боку Британії і як відреагував Маск

Видання пише, що Британія пригрозила піти далі і повністю заборонити Х відповідно до законодавства про безпеку в інтернеті, якщо Маск не видалить функцію, яка дозволяє створювати зображення відвертого характеру.

Подібний крок може викликати обурення адміністрації Трампа, яка виступає проти цензури щодо американських технологічних компаній за кордоном.

Учора в суботу, 10 січня, Ілон Маск назвав лейбористів "фашистами" і попередив, що міністри просто "шукають будь-який привід для цензури" його програми.

Крім того, конгресменка-республіканка Анна Полін Луна, яка є союзницею президента США Дональда Трампа, пригрозила запровадити санкції проти Стармера і Британії, якщо країна заблокує соцмережу Х.

Також GB News додало, що блокування Х поставило б Велику Британію в один ряд із такими країнами, як Іран, Північна Корея, Китай і Росія.

Однак урядовці вважають, що скоординовані дії кількох країн послужать сильним сигналом для Маска.