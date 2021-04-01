В Киеве вводят жесткий локдаун, а РФ отказалась от нового перемирия: новости за 31 марта
В Киеве закроют детсады, школы и ограничат работу транспорта, Россия на заседании Трехсторонней контактной группы отказалась поддержать совместное заявление о возвращении к режиму прекращения огня, Украина сыграла вничью в отборе на ЧМ-2022. Подробнее о том, что произошло в среду, 31 марта, - в материале РБК-Украина.
Коронавирус в Украине и в мире: последние новости
- В Украине за минувшие сутки выявили 17 569 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской, Хмельницкой, Львовской областях.
- Ограничения локдауна в Киеве станут еще более жесткими со следующей недели. Чтобы избежать коллапса медицинской системы, с 5 апреля в столице будут закрыты детсады и школы, а метро и весь общественный транспорт будут ездить только по спецпропускам.
- В Украине будет ухудшаться COVID-статистика. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прогнозирует рост случаев в ближайшие одну-две недели.
- Власть не планирует вводить комендантский час в рамках борьбы с эпидемией коронавируса в Украине. Но рассматриваются варианты дальнейшего усиления ограничений.
- Ольга Голубовская, ведущий украинский врач-инфекционист, заявила, что ситуация с коронавирусом в стране очень серьезная и другого способа противодействия, кроме локдауна, нет.
- В Киеве больницы Укрзализныци попали в серьезный скандал. Оказалось, что медучреждения совершенно не готовы принимать пациентов с коронавирусом. В отделениях нет не только кислородных точек, но даже средств защиты и дезинфицирующих растворов.
- В Польше за минувшие сутки зафиксировали 653 летальных случаев из-за коронавируса. Это наибольшее количество смертей с начала года.
- Во Франции расширяют карантинные ограничения, которые были введены в 19 регионах, на всю страну. Они начнут действовать с субботы, 3 апреля.
- Правительство Молдовы приняло решение ввести режим чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса. Режим ЧП ввели на 60 дней - с 1 апреля по 30 мая.
- Научный комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) не нашел связи между прививкой вакциной компании AstraZeneca и случаями образования тромбоза. Согласно заключению, вакцина является безопасной и эффективной.
Россия в ТКГ отказалась поддержать заявление о возвращении к режиму "тишины"
В среду, 31 марта, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, на котором рассматривался вопрос обострения ситуации на Донбассе. Россия отказалась поддержать совместное заявление о возвращении к режиму прекращения огня.
"Это произошло, несмотря на соответствующие заявления лидеров Германии и Франции, в которых они вчера подчеркнули необходимость придерживаться режима прекращения огня на Донбассе", - заявила украинская делегация.
Перестал быть субъектом: у Зеленского заявили, что Тупицкий уже не глава КСУ
Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Александр Тупицкий уже не возглавляет КСУ. По его словам, Тупицкий потерял должность после опубликования указа президента об отмене его назначения.
Как пояснил Вениславский, с момента подписания указа президентом Тупицкий перестал быть судьей КСУ, а любые его распоряжения не имеют юридической силы.
Россия стягивает войска к украинским границам, - Хомчак
Россия под видом подготовки к стратегическим учениям "Запад 2021" стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины. Обучение планируют проводить в Брянске, Воронежской области, во временно оккупированном Крыму. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью "Радио Свобода".
Также Хомчак сообщил, что пока нет никаких активных действий на границе Украины с Беларусью, однако Россия продолжает наращивать там силы.
Навальный объявил голодовку в тюрьме
Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме. Он отказывается принимать пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряют чувствительность.
Напомним, ранее сообщалось, что у Навального в тюрьме проблемы со здоровьем, он испытывает боли в спине и ноге. При этом в управлении ФСИН по Владимирской области заявляли, что доктора осматривали оппозиционера 24 марта и оценили его состояние как удовлетворительное.
Одесса, Луцк и Николаев: какие еще города завершают отопительный сезон
По состоянию на 31 марта в ряде городов Украины завершается отопительный сезон. Несколько городов поменьше уже отключили тепло, в ближайшие дни начнут и областные центры. Отопление в Киеве начнут отключать с 5 апреля.
РБК-Украина собрало актуальную информацию на основании публикаций региональных СМИ.
Украина вновь сыграла вничью в отборе на ЧМ-2022. Теперь с Казахстаном
Сборная Украины по футболу не сумела дома переиграть Казахстан - 1:1. В первых трех турах отбора на Чемпионат мира-2022 украинцы добыли три ничьи с идентичными счетами.
Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.
Погода в Украине будет бить рекорды: синоптики поделились свежим прогнозом
Погода в Украине принесет рекордное тепло уже 1 апреля, однако в некоторых регионах возможны дожди и даже грозы. Об этом рассказали синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.
Синоптики показали, какой будет температура, и где пройдут осадки 1 апреля.