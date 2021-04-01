В Киеве вводят жесткий локдаун, а РФ отказалась от нового перемирия: новости за 31 марта

В Киеве закроют детсады, школы и ограничат работу транспорта, Россия на заседании Трехсторонней контактной группы отказалась поддержать совместное заявление о возвращении к режиму прекращения огня, Украина сыграла вничью в отборе на ЧМ-2022. Подробнее о том, что произошло в среду, 31 марта, - в материале РБК-Украина.

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Россия в ТКГ отказалась поддержать заявление о возвращении к режиму "тишины"

В среду, 31 марта, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, на котором рассматривался вопрос обострения ситуации на Донбассе. Россия отказалась поддержать совместное заявление о возвращении к режиму прекращения огня.

"Это произошло, несмотря на соответствующие заявления лидеров Германии и Франции, в которых они вчера подчеркнули необходимость придерживаться режима прекращения огня на Донбассе", - заявила украинская делегация.

Перестал быть субъектом: у Зеленского заявили, что Тупицкий уже не глава КСУ

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Александр Тупицкий уже не возглавляет КСУ. По его словам, Тупицкий потерял должность после опубликования указа президента об отмене его назначения.

Как пояснил Вениславский, с момента подписания указа президентом Тупицкий перестал быть судьей КСУ, а любые его распоряжения не имеют юридической силы.

Россия стягивает войска к украинским границам, - Хомчак

Россия под видом подготовки к стратегическим учениям "Запад 2021" стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины. Обучение планируют проводить в Брянске, Воронежской области, во временно оккупированном Крыму. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью "Радио Свобода".

Также Хомчак сообщил, что пока нет никаких активных действий на границе Украины с Беларусью, однако Россия продолжает наращивать там силы.

Навальный объявил голодовку в тюрьме

Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме. Он отказывается принимать пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряют чувствительность.

Напомним, ранее сообщалось, что у Навального в тюрьме проблемы со здоровьем, он испытывает боли в спине и ноге. При этом в управлении ФСИН по Владимирской области заявляли, что доктора осматривали оппозиционера 24 марта и оценили его состояние как удовлетворительное.

Одесса, Луцк и Николаев: какие еще города завершают отопительный сезон

По состоянию на 31 марта в ряде городов Украины завершается отопительный сезон. Несколько городов поменьше уже отключили тепло, в ближайшие дни начнут и областные центры. Отопление в Киеве начнут отключать с 5 апреля.

РБК-Украина собрало актуальную информацию на основании публикаций региональных СМИ.

Украина вновь сыграла вничью в отборе на ЧМ-2022. Теперь с Казахстаном

Сборная Украины по футболу не сумела дома переиграть Казахстан - 1:1. В первых трех турах отбора на Чемпионат мира-2022 украинцы добыли три ничьи с идентичными счетами.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Погода в Украине будет бить рекорды: синоптики поделились свежим прогнозом

Погода в Украине принесет рекордное тепло уже 1 апреля, однако в некоторых регионах возможны дожди и даже грозы. Об этом рассказали синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

Синоптики показали, какой будет температура, и где пройдут осадки 1 апреля.