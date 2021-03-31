В Украине не планируют вводить комендантский час, но карантин могут ужесточить
Власть не планирует вводить комендантский час в рамках борьбы с эпидемией коронавируса в Украине. Но рассматриваются варианты дальнейшего усиления ограничений.
Об этом сообщил информированный источник РБК-Украина.
По его словам, планируется усиление патрулей Национальной гвардии, которые будут следить за соблюдением карантина, и рассматривается возможность закрытия межобластного сообщения.
"Комендантский час не планируется. Обсуждается вопрос закрытия межобластного сообщения, но это пока не точно. И полный локдаун в Киеве, а также усиленные патрули", - добавил собеседник.
В начале марта комендантский час в рамках борьбы с коронавирусом ввели в Словакии, а в этот понедельник о введении комендантского часа на выходные объявил президент Турции. В Украине комендантский час еще не вводили.
Напомним, Киев сегодня объявил об ограничении работы общественного транспорта. Проезд в транспорте, включая метро, будет только по спецпропускам.
Также власти Киева решили закрыть все столичные школы и садики. Ограничения начнут действовать с понедельника, 5 апреля.
Отметим, в Украине продолжает расти количество новых случаев коронавируса. За прошлые сутки в стране зарегистрировали еще свыше 11 тысяч новых COVID-больных.