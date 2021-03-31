Украина вновь сыграла вничью в отборе на ЧМ-2022. Теперь с Казахстаном

Сборная Украины по футболу не сумела дома переиграть Казахстан - 1:1. В первых трех турах отбора на Чемпионат мира-2022 украинцы добыли три ничьи с идентичными счетами.

Тренерский состав значительно перетасовал состав, выпустив со старта сразу шесть новых игроков - Трубин, Кривцов, Михайличенко, Сидорчук, Шапаренко и Мораес сменили Бущана, Забарного, Миколенко, Макаренко и Зубкова. Свои места в стартовом составе сохранили Матвиенко, Караваев, Малиновский, Зинченко и Яремчук.

С самого начала поединка украинцы взяли мяч под контроль и приступили к вскрытию обороны Казахстана. И уже на 13-й минуте "желто-синие" ключик чуть не подобрали. Зинченко скрытым пасом вывел Мораеса на хорошую позицию, но Жуниор пробить как следует не смог. А спустя еще три минуты Мораес имел еще один шанс отличиться. После подачи с фланга от Малиновского бразильский украинец в касание пробивал по воротам, но мяч прошел немного мимо.

Но все же украинцы своего добились. На 20-й минуте казахи обрезались на своей половине, мяч перехватил Зинченко, протянул к штрафной и отпасовал на Яремчука. Тот в касание обводящим ударом послал круглый в сетку - 1:0.

Далее украинцы могли укреплять свое преимущество, но до конца первой половины счет так и не изменился. Свои возможности упустили Яремчук, Мораес и Кривцов.

Вторая половина продолжилась по сценарию первого тайма. Украинцы на старте второго тайма могли забивать минимум дважды - свои моменты не реализовали Яремчук и Мораес. А далее, чуть ли не впервые, ответили казахи. Да так, что счет в матче стал равным. Мужиков на 59-й минуте получил мяч на углу штрафной и в касание обводящем ударом поразил ворота Трубина - 1:1.

Украинцы смогли прийти в себя лишь минут через десять. Реальный шанс упустил вышедший на замену Зубков. Малиновский разрезал всю защиту и вывел вингера "Ференцвароша" на убойную позицию, но тот переиграть кипера казахов с пределов штрафной площадки не смог.

На последней минуте основного времени украинцы могли надеяться на пенальти - центрбек казахов клал руки на Довбыка, который свалился в штрафной. Но рефери нарушения не углядел. А уже на 90+3 минуте Довбык отлично разобрался в штрафной с защитником казахов и мощно пробил по воротам, но на месте был кипер Казахстана.

В итоге третья ничья подопечных Шевченко и лишь три очка. Франция свой матч против Боснии выиграла и теперь имеет 7 баллов.