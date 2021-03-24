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Адвокаты Навального заявили об ухудшении состояния политика в тюрьме

Новина українською → Россия, Среда 24 марта 2021 17:50
Адвокаты Навального заявили об ухудшении состояния политика в тюрьме Фото: Алексей Навальный (rbc.ru)
Автор: Роман Тверденко

Состояние российского политика Алексея Навального в тюрьме ухудшилось. Он испытывает боли в спине и ноге.

Об этом заявили адвокаты оппозиционера Ольга Михайлова и Вадим Кобзев, сообщает российское бюро "Радио Свобода".

Они утверждают, что у Навального сильные боли в спине. Также он жаловался, что у него отнимается нога. А в тюрьме за все это время ему дали только две таблетки обезбаливающего.

Также адвокаты сообщили, что впервые их не пустили к клиенту, хотя встреча была согласована на среду, на 13:00. В колонии обосновали недопуск "режимными мероприятиями".

Напомним, на прошлой неделе Соединенные Штаты Америки (США) вводят новые торговые санкции против Российской Федерации. Новые меры вводят из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального и Скрипалей в Солсбери.

Кроме того, санкции против России из-за Навального ввели в Европейском союзе.

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