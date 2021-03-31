В Киеве определились с датой завершения отопительного сезона

Отопление в Киеве начнут отключать с 5 апреля 2021 года. По прогнозу температура воздуха будет повышаться.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сказал на брифинге, который транслировался в Youtube .

"Хочу сообщить, что с 5 апреля столица начнет процесс отключения отопления в жилых домах. На прекращение теплоснабжения в системе, которая является одной из крупнейших в Европе, городу требуется около 5 дней", - сказал Кличко.

По прогнозу синоптиков, уже с этой недели среднесуточная температура выше +8 градусов по Цельсию. Тогда, по нормативам, городские службы могут отключить отопление.

"Впрочем, социальные объекты - больницы, детские сады и школы - пока будут получать тепло. И отключать их будем только по заявкам руководителей учреждений", - сказал Кличко.