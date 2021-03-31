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Во Франции расширяют карантин на всю страну

Новина українською → Париж, Среда 31 марта 2021 21:57
Во Франции расширяют карантин на всю страну Фото: Эммануэль Макрон (Michele Tantussi/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Во Франции расширяют карантинные ограничения, которые были введены в 19 регионах, на всю страну. Они начнут действовать с субботы, 3 апреля.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Le Figaro.

"Ограничения, которые уже действуют в 19 департаментах, будут распространяться на всю территорию Франции с этой субботы на четыре недели", - сказал Макрон.

По его словам, власти усилят контроль общественного порядка, чтобы не допустить незаконных массовых собраний в период действия ограничений в рамках борьбы с распространением инфекции.

"Мы не позволим отдельным личностям разрушить общие достижения. Контроль и санкции будут усилены, чтобы ограничить собрания и употребление алкоголя", - отметил Макрон.

Французский президент заявил, что сохранится комендантский час, который действует с 19:00 до 06:00

Он также потребовал перевести работников на дистанционную работу.

"Я призываю всех работодателей и работников предприятий выбирать удаленный формат работы всегда, когда это возможно", - сказал Макрон.

В частности, будут закрыты магазины, которые не относятся к списку первоочередных. Ограничены передвижения из региона в регион.

Также будут закрытыми кафе, рестораны, бары, культурные учреждения - музеи, театры, кинотеатры.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с осложнением эпидемиологической ситуации из региона Иль-де-Франс, началась эвакуация больных COVID-19 в другие департаменты страны. В Бордо эвакуированы несколько десятков пациентов.

Кроме того, ранее Франция заявила о готовности ввести новые ограничения на пограничных с Германией территориях из-за COVID-19. Правительство Эммануэля Макрона пытается сдержать всплеск разновидностей коронавируса во французском регионе Мозель.

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