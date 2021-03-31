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Погода в Украине будет бить рекорды: синоптики поделились свежим прогнозом

Новина українською → Среда 31 марта 2021 13:42
Погода в Украине будет бить рекорды: синоптики поделились свежим прогнозом Фото: Погода в Украине будет рекордно теплой (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет рекордное тепло уже 1 апреля, однако в некоторых регионах возможны дожди и даже грозы.

Об этом рассказали синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

"Первое апреля обещает быть самым теплым за неизвестно сколько времени. В четверг в большинстве областей Украины ожидается +15+20 градусов!" - пишет Наталья Диденко

А вот вдоль полосы Сумская - Черкасская - Полтавская - Одесская области воздух будет чуть посвежее, но тоже тепло - от +11 до +15 градусов. Также свежо будет в прибрежных морских зонах.

Ветер - с юго-запада, небольшой или умеренный.

Что касается осадков, то 1 апреля дожди ожидаются в западных и местами северных областях. А на остальной территории будет без существенных осадков.

Западный же регион накроет первыми весенними грозами.

В Киеве завтра невероятно тепло - от +17 до +1 градусов. Существенные осадки маловероятны, а вот пятница будет дождливой.

Синоптик уточнила, что первоапрельское потепление будет временным, потому что уже 2-го апреля холодный атмосферный принесет в Украину больше дождей, температура начнет постепенно снижаться, сначала на Западе и Севере. На выходных похолодает уже в большинстве областей Украины.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах, какой будет температура, и где пройдут осадки 1 апреля.

Погода в Украине будет бить рекорды: синоптики поделились свежим прогнозом

Скриншот: Погода в Украине 1 апреля (meteo.gov.ua)

Отметим, что экологи прогнозируют аномально жаркое лето и засуху в 2021 году.

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