Погода в Украине будет бить рекорды: синоптики поделились свежим прогнозом
Погода в Украине принесет рекордное тепло уже 1 апреля, однако в некоторых регионах возможны дожди и даже грозы.
Об этом рассказали синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.
"Первое апреля обещает быть самым теплым за неизвестно сколько времени. В четверг в большинстве областей Украины ожидается +15+20 градусов!" - пишет Наталья Диденко
А вот вдоль полосы Сумская - Черкасская - Полтавская - Одесская области воздух будет чуть посвежее, но тоже тепло - от +11 до +15 градусов. Также свежо будет в прибрежных морских зонах.
Ветер - с юго-запада, небольшой или умеренный.
Что касается осадков, то 1 апреля дожди ожидаются в западных и местами северных областях. А на остальной территории будет без существенных осадков.
Западный же регион накроет первыми весенними грозами.
В Киеве завтра невероятно тепло - от +17 до +1 градусов. Существенные осадки маловероятны, а вот пятница будет дождливой.
Синоптик уточнила, что первоапрельское потепление будет временным, потому что уже 2-го апреля холодный атмосферный принесет в Украину больше дождей, температура начнет постепенно снижаться, сначала на Западе и Севере. На выходных похолодает уже в большинстве областей Украины.
Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах, какой будет температура, и где пройдут осадки 1 апреля.
Скриншот: Погода в Украине 1 апреля (meteo.gov.ua)
Отметим, что экологи прогнозируют аномально жаркое лето и засуху в 2021 году.