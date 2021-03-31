Россия в ТКГ отказалась поддержать заявление о возвращении к режиму "тишины"

В среду, 31 марта, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, на котором рассматривался вопрос обострения ситуации на Донбассе . Россия отказалась поддержать совместное заявление о возвращении к режиму прекращения огня.

Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ .

В начале заседания глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил обеспечить с полуночи 1 апреля соблюдению полного и всеобъемлющего режима "тишины". Украинскую инициативу поддержали представители ОБСЕ и предложили принять совместное согласованное заявление ТКГ.

Как объясняют в украинской делегации, заявление подтверждало стремление сторон усилить режим прекращения огня и спасти жизнь гражданских и военных. Однако российская сторона отказалась поддержать это заявление.

"Это произошло, несмотря на соответствующие заявления лидеров Германии и Франции, в которых они вчера подчеркнули необходимость придерживаться режима прекращения огня на Донбассе", - заявила украинская делегация.

В то же время украинская сторона считает "критически важным" возвращение к полному соблюдению режима "тишины" на Донбассе и усиление контроля за его выполнением.

"Продвижения по любым другим вопросам: политическим, гуманитарным, экономическим, дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнено главное, базовое условие - достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня", - отметили в делегации.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.