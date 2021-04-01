В Києві вводять жорсткий локдаун, а РФ відмовилася від нового перемир'я: новини за 31 березня

В Києві закриють дитсадки, школи і обмежать роботу транспорту, Росія на засіданні Тристоронньої контактної групи відмовилася підтримати спільну заяву про повернення до режиму припинення вогню, Україна зіграла внічию у відборі на ЧС-2022. Детальніше про те, що сталося в середу, 31 березня, - в матеріалі РБК-Україна.

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Росія в ТКГ відмовилася підтримати заяву про повернення до режиму "тиші"

У середу, 31 березня, відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, на якому розглядалося питання загострення ситуації на Донбасі. Росія відмовилася підтримати спільну заяву про повернення до режиму припинення вогню.

На початку засідання глава української делегації Леонід Кравчук запропонував забезпечити з опівночі 1 квітня дотримання повного та всеосяжного режиму "тиші". Українську ініціативу підтримали представники ОБСЄ та запропонували прийняти спільну узгоджену заяву ТКГ.

Перестав бути суб'єктом: у Зеленського заявили, що Тупицький вже не глава КСУ

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що Олександр Тупицький вже не очолює КСУ. За його словами, Тупицький втратив посаду після опублікування указу президента про скасування його призначення.

Як пояснив Веніславський, з моменту підписання указу президентом Тупицький перестав бути суддею КСУ, а будь-які його розпорядження після цього не мають юридичної сили.

Росія стягує війська до українських кордонів, - Хомчак

Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань "Запад 2021" стягує зі всієї території РФ батальйонні тактичні групи до східних кордонів України. Навчання планують проводити в Брянську Воронезькій області, в тимчасово окупованому Криму. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Також Хомчак повідомив, що поки що немає ніяких активних дій на кордоні України з Білоруссю, але Росія продовжує нарощувати там сили.

Навальний оголосив голодування у в'язниці

Російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив голодування у в'язниці. Він відмовляється вживати їжу, поки його не огляне лікар, оскільки його ноги втрачають чутливість.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Навального в тюрмі проблеми зі здоров'ям, він відчуває болі в спині і нозі. При цьому в управлінні ФСВП по Володимирській області заявляли, що лікарі оглядали опозиціонера 24 березня і оцінили його стан як задовільний.

Одеса, Луцьк та Миколаїв: які ще міста завершують опалювальний сезон

Станом на 31 березня в низці міст України завершується опалювальний сезон. Кілька менших міст вже відключили тепло, в найближчі дні почнуть і обласні центри. Опалення в Києві почнуть вимикати з 5 квітня.

РБК-Україна зібрала актуальну інформацію на підставі публікацій регіональних ЗМІ.

Україна знову зіграла внічию у відборі на ЧС-2022. Тепер з Казахстаном

Збірна України з футболу не зуміла вдома переграти Казахстан - 1:1. У перших трьох турах відбору на Чемпіонат світу-2022 українці здобули три нічиї з ідентичними рахунками.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Погода в Україні битиме рекорди: синоптики поділилися свіжим прогнозом

Погода в Україні принесе рекордне тепло вже 1 квітня, проте в деяких регіонах можливі дощі і навіть грози. Про це розповіли синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

Синоптики показали, якою буде температура, і де пройдуть опади 1 квітня.