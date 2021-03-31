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Россия под видом учений заводит войска на территорию Беларуси, - Хомчак

Новина українською → Киев, Среда 31 марта 2021 08:28
Россия под видом учений заводит войска на территорию Беларуси, - Хомчак Фото: Руслан Хомчак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак сообщил, что пока нет никаких активных действий на границе Украины с Беларусью. Однако, Россия продолжает наращивать силы в Беларуси.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Радио Свобода".

По словам военного, Украина это отслеживает и планирует соответствующее реагирование.

"Мы видим, что Россия под различными маскировочными мероприятиями, под разными учениями заводит свои войска на территорию Беларуси, играя своими мускулами на севере Беларуси в отношении стран Балтии, в отношении Польши и в отношении Украины", - сообщил он.

Хомчак отметил, что Рада приняла важный закон по укомплектованию резервистами Вооруженных сил по решениям президента Украины, не проводя в стране мобилизацию.

"Опыт у нас за эти 7 лет. Нам это было очень необходимо. Сегодня оно у нас есть. Мы сможем в кратчайшие сроки, за несколько дней нарастить усилия на несколько сотен тысяч военнослужащих, которые подготовлены, которые прошли войну, которые имеют опыт, которые умеют воевать", - отметил он.

Напомним, посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что Россия не видит необходимости в объединении своей армии с белорусской.

Однако, до этого Россия и Беларусь договорились создать три совместных центра подготовки военных.

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