Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ. Его назначал еще Янукович

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. Указ о назначении Тупицкого был подписан бывшим президентом Украины Виктором Януковичем 14 мая 2013 года.

Также президент отменил указ от 17 сентября 2013 года о назначении еще одного судьи КСУ - Александра Касминина.

В указе Зеленский пояснил, что такое решение принято из-за того, что "отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.