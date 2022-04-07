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Хорватия вышлет из страны ряд российских дипломатов "в ответ на ужасные сцены из Бучи"

Фото: глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман (sarajevotimes.com)
Автор: Владимир Костырин

Власти Хорватии решили выслать из страны ряд российских дипломатов, последовав примеру других стран-членов Евросоюза и НАТО. Решение Загреба стало реакцией на сообщения о массовых убийствах российскими военными мирных жителей в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N1.

Анонсировал высылку нескольких дипломатов РФ министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман в среду в Брюсселе на встрече глав МИД стран НАТО.

"Мы сделаем это из солидарности, а также в ответ на то, что происходит, на эти ужасные сцены из Бучи и других областей Украины", - сказал он.

Чиновник отметил, что кадры о происходящем сейчас в Украине, против которой ведет войну Россия, напоминают город Вуковар на востоке Хорватии, который был почти стерт с лица земли в начале войны 1991-95 годов.

Добавим, что на встрече в Брюсселе министры иностранных дел 30 стран НАТО обсудят дальнейшую помощь Украине, в том числе противотанковое оружие, зенитные комплексы, киберподдержку и средства защиты от химических и биологических угроз. В четверг к ним присоединится глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, ряд государств-членов НАТО и ЕС приняли решение о высылке некоторых российских дипломатов после сообщений о массовых захоронениях и убийствах гражданских в Буче, когда там стояли войска РФ.

Так, перед этим о высылке сотрудников посольств РФ заявили:

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