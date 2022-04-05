Эстония высылает 14 российских дипломатов и закрывает консульство в Нарве

На фоне военных преступлений России в ходе войны против Украины из Эстонии высылают 14 российских дипломатов. А также закрывается российское консульство в Нарве и канцелярия в Тарту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Эстонии .

Сообщается, что вышеуказанные лица должны покинуть Эстонию до 30 апреля.

По словам вице-канцлера министерства иностранных дел Эстонии Мярта Вольмера, в ситуации, когда постоянно поступают сообщения о чудовищных поступках российских вооруженных сил, в том числе в Буче и других местах, нельзя говорить о продолжении обычных отношений с Россией.

Он также добавил, что виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности должны быть привлечены к ответственности.