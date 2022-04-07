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Хорватія вишле з країни ряд російських дипломатів "у відповідь на жахливі сцени з Бучі"

Фото: глава МЗС Хорватії Гордан Грліч-Радман (sarajevotimes.com)
Автор: Володимир Костирін

Влада Хорватії вирішила вислати з країни ряд російських дипломатів, наслідуючи приклад інших країн-членів Євросоюзу і НАТО. Рішення Загреба стало реакцією на повідомлення про масові вбивства російськими військовими мирних жителів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N1.

Анонсував висилку кількох дипломатів РФ міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч-Радман у середу в Брюсселі на зустрічі глав МЗС країн НАТО.

"Ми зробимо це з солідарності, а також у відповідь на те, що відбувається, на ці жахливі сцени з Бучі та інших областей України", - сказав він.

Чиновник зазначив, що кадри про те, що відбувається зараз в Україні, проти якої веде війну Росія, нагадують місто Вуковар на сході Хорватії, який був майже стертий з лиця землі на початку війни 1991-95 років.

Додамо, що на зустрічі в Брюсселі міністри закордонних справ 30 країн НАТО обговорять подальшу допомогу Україні, в тому числі протитанкову зброю, зенітні комплекси, кіберпідтримку і засоби захисту від хімічних і біологічних загроз. У четвер до них приєднається глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, ряд держав-членів НАТО і ЄС прийняли рішення про висилку деяких російських дипломатів після повідомлень про масові поховання і вбивства цивільних в Бучі, коли там стояли війська РФ.

Так, перед цим про висилку співробітників посольств РФ заявили:

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