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Греция объявила 12 сотрудников посольства России персонами нон грата

Новина українською →
Афины, Среда 06 апреля 2022 12:00
Греция объявила 12 сотрудников посольства России персонами нон грата Фото: Греция объявила 12 сотрудников посольства России персонами нон грата (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Греции объявило 12 сотрудников дипломатических и консульских представительств РФ персонами нон грата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Греции.

Они были объявлены нежелательными в соответствии с положениями Венской конвенции по дипломатическим вопросам 1961 года и Венской конвенции по консульским вопросам 1963 года.

Сегодня Генеральный секретарь Службы проинформировал посла России об этом решении.

На сегодняшний день уже несколько стран ЕС объявили, что высылают сотрудников посольств России. В частности:

  • Италия объявила персонами нон грата 30 российских дипломатов.
  • Дания высылает 15 россиян.
  • Франция объявила, что вышлет около 30 дипломатов.
  • Германия высылает 40 сотрудников посольства РФ.
  • Литва предписала покинуть страну послу РФ.
  • Словакия потребовала сократить посольство России на 35 человек.
  • Швеция решила выслать трех российских дипломатов;
  • Латвия приняла решение выслать 13 дипломатов России.
  • Испания вышлет около 25 сотрудников посольства РФ.
  • ЕС выслал несколько российских дипломатов.
  • Эстония высылает 14 дипломатов и закрывает консульство в Нарве.
  • Словения сокращает посольство РФ в стране.
  • Португалия объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства РФ.
  • Румыния объявила 10 российских дипломатов персонами нон грата.

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