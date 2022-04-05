Испания вышлет около 25 российских дипломатов

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил, что Испания идет по стопам других стран ЕС и также вышлет российских чиновников. Правительство страны рассматривает возможность выслать около 25 сотрудников российского посольства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais .

"Мы решили выслать из Испании российских дипломатов и сотрудников посольства России в Испании, которые представляют угрозу интересам безопасности нашей страны и после ужасных действий, совершенных в последние дни в Украине, особенно в Буче", - заявил министр.

По его словам, сейчас завершается работа над списком.

"Эта мера является частью европейского процесса, к которому уже присоединились Бельгия, Польша, Чехия, Нидерланды, а в последние часы - Франция, Германия, Дания, Италия и служба внешних действий ЕС", - сказал министр.

При этом он добавил, что Испания требует, чтобы военные преступления были немедленно расследованы, а виновные в них наказаны.

На сегодняшний день уже несколько стран Европейского союза объявили, что высылают сотрудников посольств России. В частности: