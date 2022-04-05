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Испания вышлет около 25 российских дипломатов

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Мадрид, Вторник 05 апреля 2022 14:57
Испания вышлет около 25 российских дипломатов Фото: глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес (twitter.com/ialaism)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил, что Испания идет по стопам других стран ЕС и также вышлет российских чиновников. Правительство страны рассматривает возможность выслать около 25 сотрудников российского посольства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

"Мы решили выслать из Испании российских дипломатов и сотрудников посольства России в Испании, которые представляют угрозу интересам безопасности нашей страны и после ужасных действий, совершенных в последние дни в Украине, особенно в Буче", - заявил министр.

По его словам, сейчас завершается работа над списком.

"Эта мера является частью европейского процесса, к которому уже присоединились Бельгия, Польша, Чехия, Нидерланды, а в последние часы - Франция, Германия, Дания, Италия и служба внешних действий ЕС", - сказал министр.

При этом он добавил, что Испания требует, чтобы военные преступления были немедленно расследованы, а виновные в них наказаны.

На сегодняшний день уже несколько стран Европейского союза объявили, что высылают сотрудников посольств России. В частности:

  • Италия объявила персонами нон грата 30 российских дипломатов.
  • Дания высылает 15 россиян.
  • Франция объявила, что вышлет около 30 дипломатов.
  • Германия высылает 40 сотрудников посольства РФ.
  • Литва предписала покинуть страну послу РФ.
  • Словакия потребовала сократить посольство России на 35 человек.
  • Швеция решила выслать трех российских дипломатов.

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