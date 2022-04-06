Норвегия объявила трех российских дипломатов персонами нон грата

Министерство иностранных дел Норвегии приняло решение объявить трех дипломатов посольства России в Осло персонами нон грата. В ведомстве заявили, что они осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом.

Об этом заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Норвегии .

"Это является следствием ужасающего раскрытия преступлений российских войск против гражданского населения, в частности, в городе Буча под Киевом. В этой ситуации мы уделяем особое внимание нежелательной российской деятельности в Норвегии", - сказала глава МИД.

При этом она добавила, что Норвегия вместе с союзниками и партнерами будет продолжать противостоять российской агрессии и поддерживать Украину.

Страны Европейского союза начали массово высылать из страны российских дипломатов. Среди причин, несовместимая с дипломатическим статусом деятельность, а также полномасштабная война России против Украины. На сегодняшний о высылке сотрудников посольств РФ заявили