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Дания высылает 15 российских дипломатов

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Копенгаген, Вторник 05 апреля 2022 11:20
Дания высылает 15 российских дипломатов Фото: глава МИД Дании Йеппе Кофод (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что правительство высылает из страны 15 российских дипломатов. Они должны покинуть Данию в течение 14 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politiken.

"Это исторический шаг, который мы делаем здесь со стороны Дании, но мы также делаем это в соответствии с большим количеством других европейских стран, потому что мы хотим защитить нашу безопасность и безопасность Дании", - заявил Кофод после заседания комитета по внешней политике.

Напомним, ранее стало известно, что Франция вышлет около 30 российских дипломатов.

Кроме того, 4 апреля Литва и Латвия объявили о понижении уровня дипломатических отношений с Россией.

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