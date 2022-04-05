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Швеция решила выслать трех российских дипломатов

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Стокгольм, Вторник 05 апреля 2022 13:35
Швеция решила выслать трех российских дипломатов Фото: глава МИД Швеции Анн Линде (instagram.com/annlindepolitiker)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Швеции приняло решение о высылке сотрудников посольства России. Речь идет о трех дипломатах, которые ведут незаконную разведывательную деятельность в стране.

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet.

"Высылка дипломатов - дело непростое. Мы должны постоянно соизмерять собственные интересы с тем, что мы считаем необходимым депортировать, но мы не исключаем возможности, что их может быть больше", - заявила Линде.

По оценкам Шведской службы безопасности, около десяти человек в посольстве занимаются незаконной деятельностью.

По словам Линде, причина, по которой правительство не высылает больше людей, заключается в том, что ему необходимо оценить собственные интересы Швеции.

На сегодняшний день уже несколько стран Европейского союза объявили, что высылают сотрудников посольств России. В частности:

  • Италия объявила персонами нон грата 30 российских дипломатов.
  • Дания высылает 15 россиян.
  • Франция объявила, что вышлет около 30 дипломатов.
  • Германия высылает 40 сотрудников посольства РФ.
  • Литва предписала покинуть страну послу РФ.
  • Словакия потребовала сократить посольство России на 35 человек.

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