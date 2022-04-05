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Италия высылает 30 российских дипломатов

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Рим, Вторник 05 апреля 2022 12:19
Италия высылает 30 российских дипломатов Фото: глава МИД Италии Луиджи Ди Майо (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил, что правительство страны приняло решение выслать 30 российских дипломатов по соображениям национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

"Секретарь Министерства иностранных дел Этторе Секи вызвал сегодня утром посла РФ в Италии Сергея Разова в Фарнезину по моему поручению, чтобы уведомить его о решении итальянского правительства выслать 30 российских дипломатов, работающих в посольстве, как "персон нон грата", - заявил Ди Майо.

Он подчеркнул, что решение о высылке российских дипломатов принято по согласованию с другими европейскими и атлантическими партнерами.

"Высылка дипломатов РФ была необходима по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью, в контексте нынешней кризисной ситуации, возникшей в результате необоснованной агрессии против Украины со стороны РФ", - пояснил министр.

Напомним, сегодня Дания объявила, что высылает 15 российских дипломатов.

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